Lazio-Inter si gioca? La gara dell’Olimpico è a rischio rinvio per allerta meteo sulla città di Roma. Ecco tutti gli aggiornamenti

Non c’è solo l’infortunio a Immobile a tenere in ansia. Si gioca o non si gioca? Questo dubbio accompagnerà i tifosi di Lazio e Inter nelle prossime ore. Scuole chiuse nella Capitale a causa dell’allerta meteo: è scattata infatti in molte zone del nord e del centro Italia l’allerta meteo “rossa”, sia per il rischio di violenti nubifragi che per le ripercussioni idrogeologiche, con possibili allagamenti delle zone e straripamento dei fiumi. Oggi a Roma le scuole resteranno chiuse e anche la partita dell’Olimpico è tenuta sotto osservazione.

La gara si giocherà in serata, alle 20.30, quindi c’è ancora tempo. La prevendita per la gara sta risentendo dell’incertezza delle previsioni e c’è la forte possibilità che l’Olimpico sia alla fine praticamente deserto ma sarà possibile acquistare i biglietti anche quest’oggi. Il Coni ha ordinato di coprire il rettangolo di gioco con i teloni che, di conseguenza, verranno tolti solo a pochi minuti dall’inizio della sfida. Insomma, l’incertezza regna sovrana. Al momento Lazio-Inter è a rischio ma, almeno sin qui, non sono arrivate comunicazioni sul rinvio quindi, ad ora, la partita si dovrebbe giocare. Restate collegati, qui tutti gli aggiornamenti sulla sfida.