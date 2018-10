Infortunio Immobile: in dubbio per Lazio-Inter, provino decisivo

Problemi per l’attaccante della Lazio. Infortunio Immobile: a rischio per la sfida contro l’Inter? Gli aggiornamenti

Ciro Immobile è in dubbio per la partita di questa sera tra Lazio e Inter. L’attaccante, nelle ultime due sedute compresa quella di ieri, ha svolto lavoro in palestra e potrebbe saltare la gara di questa sera. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la presenza dell’attaccante partenopeo nel match dell’Olimpico di questa sera non è scontata. Altro che allerta meteo, è allerta Ciro! Infortunio Immobile: le ultimissime.

L’attaccante della Lazio non è in perfette condizioni e nelle prossime ore verrà effettuato un provino. Dalla Lazio filtra un cauto ottimismo: sembra trattarsi di uno stop precauzionale a causa di un piccolo affaticamento rimediato nel corso della sfida di Europa League contro il Marsiglia e alla fine dovrebbe farcela ma c’è anche un po’ di preoccupazione perché il rischio di perdere l’attaccante per più partite, in caso di forzatura, c’è. Oggi il provino decisivo: Ciro Immobile in dubbio per Lazio-Inter. Presto nuovi aggiornamenti.