Lazio, Inzaghi a rischio squalifica: Procura FIGC apre un fascicolo

Rischio squalifica per Simone Inzaghi. La Procura Federale ha aperto un fascicolo a suo carico: tutti i dettagli

Sembra non esserci davvero pace per l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Infatti, come rivelato da Il Tempo, la Procura Federale avrebbe aperto un fascicolo a suo carico. Infatti un’espressione blasfema del mister piacentino sarebbe stata colta dagli ispettori federali durante la sfida di lunedì contro il Milan.

Un qualcosa che era già successo durante le sfide contro Sassuolo e Sampdoria. In entrambi i casi Inzaghi aveva patteggiato e ricevuto soltanto una multa.

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24