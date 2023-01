Lazio, la rivelazione: «Milinkovic messo in imbarazzo da Lotito». Il caso

Rivelazione da casa Lazio sulla situazione di Milinkovic-Savic dopo le parole di Claudio Lotito. Cosa sta succedendo

Il Messaggero questa mattina parla di un Milinkovic-Savic scosso e in silenzio, sia per i recenti risultati, sia per quanto avvenuto la scorsa settimana nel confronto a Formello e persino alla festa per il compleanno della Lazio.

Il Sergente ancora più in imbarazzo quando Lotito risponde a una battuta della comica Francesca Manzini proprio sul serbo: «Non mi risulta che Milinkovic sia sul mercato… È lui che si nasconde al tavolo». Sergej è spaesato, il suo entourage vuole portarlo a scadenza e non fargli firmare alcun rinnovo. Sergej è confuso perché da una parte ama la Lazio e non vuole lasciarla a parametro zero, dall’altra sente che a 28 anni è il momento di compiere il salto e non c’è più tempo di aspettare poi un altro anno.