Lazio, oggi il lancio dell’hashtag #RespectLazio1915

Iniziativa portata avanti dall’avvocato Gian Luca Mignogna e dal Comitato Promotore della rivendicazione tricolore

Nella giornata di oggi verrà lanciato oggi il nuovo hashtag #RespecLazio1915. L’iniziativa è opera dall’avvocato Gian Luca Mignogna che da anni porta avanti una battaglia per far attribuire lo Scudetto del 1915 ex aequo alla Lazio e al Genoa.

«Per permettere all’Italia di completare il proprio percorso Risorgimentale, furono numerosissimi i tesserati della Lazio che lasciarono i campi sportivi. Alcuni di loro sacrificarono la propria vita per la Patria. In attesa che la Commissione Storica della Figc renda giustizia ai calciatori della Lazio 1915, riconoscendo loro il diritto al titolo di Campioni d’Italia ex aequo».