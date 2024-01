All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Lecce: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Lecce: due momenti all’opposto per le due squadre. I biancocelesti arrivano da quattro vittorie consecutive, ultima quella nel derby di Coppa Italia contro la Roma per dare ulteriore spinta positiva. I pugliesi hanno fatto un punto nelle ultime tre, e non vince dalla gara contro il Frosinone. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

Sarri dovrà fare a meno di Castellanos e con un Immobile a mezzo servizio: il tecnico potrebbe rispolverare Felipe Anderson come falso nove. Dall’altra parte D’Aversa ha un solo dubbio: quello tra Krstovic e Piccoli, con il montenegrino favorito per una maglia da titolare. Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Almqvist. Allenatore: Roberto D’Aversa

Lazio Lecce: l’orario e dove vederla

Lazio-Lecce, per la ventesima giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. All’Olimpico, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 12:30 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa anche su Sky Calcio (202) e Sky Sport (251) oltre alla possibilità di vederle il tutto sull’App Sky Go.Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.