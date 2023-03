Lazio, Lotito: «Chiudere la curva non è una soluzione contro gli antisemiti»

Claudio Lotito escluda le chiusura della curva dopo i cori antisemiti: «Significherebbe creare un punto di riferimento e favorire le persone che non rispettano le regole»

Nel corso di uno speciale di Sky sull’antisemitismo negli stadi, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha dichiarato:

«Noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi e poi, nel momento in cui si verificano, avere la possibilità di poterli reprimere e isolare questa gente che non deve diventare un punto di riferimento. Per questo chiudere la Curva in questo caso, nel caso della Lazio, significherebbe creare un punto di riferimento e favorire le persone che non rispettano le regole».

