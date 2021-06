Lazio, Lotito fissa gli obbiettivi con Sarri: la situazione

Sarri Lazio, oggi può essere il giorno giusto per la firma. Il presidente Lotito, però, avrebbe già fissato l’obiettivo stagionale

Il matrimonio tra Sarri e la Lazio sembra cosa fatta. Il tecnico ha accettato la proposta del biennale a 3 milioni di euro (con opzione per il terzo anno) più bonus da 700mila: uno sforzo economico non da poco, per il presidente Lotito.

Come riporta Il Messaggero, però, il patron biancoceleste avrebbe chiesto garanzie in termini di risultati fissando il terzo posto come obiettivo stagionale.