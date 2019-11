Lazio, Luis Alberto è tra i migliori in Europa nelle assistenze: solo De Bruyne ha fatto meglio del centrocampista spagnolo

La stagione della Lazio è decollata, almeno in Serie A. L’attacco di Simone Inzaghi gira a meraviglia, e a parte la certezza Immobile, sono i gol di Correa e gli assist di Luis Alberto che stanno dando lustro alla manovra biancoceleste.

Luis Alberto, infatti, è a quota 7 assist in 12 partite, e in Europa solo De Bruyne ha fatto meglio di lui, con 9 assistenze in 11 gare.