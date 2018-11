Lazio-Marsiglia, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Lazio-Marsiglia in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il match della quarta giornata di Europa League

La Lazio, dopo l’ottima vittoria in casa per 4-1 in campionato contro la Spal, torna in campo per sfidare l’Olympique Marsiglia nella quarta giornata di Europa League. La gara è in programma allo stadio Olimpico di Roma giovedì 8 novembre alle ore 18:55. Le due squadre nonostante il livello tecnico sono molto lontane nella classifica del gruppo H della competizione europea: i biancocelesti sono secondi a 6 punti alle spalle dell’Eintracht Francoforte, mentre i francesi sono ultimi ad un punto insieme all’Apollon. I capitolini con un successo potrebbero avvicinarsi concretamente al passaggio del turno, mentre la formazione di Rudi Garcia con KO sarebbe matematicamente fuori dai giochi.

Lazio-Marsiglia sarà trasmessa in esclusiva su Sky con un ampio post e pre partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Calcio 2, rispettivamente ai canali 201, 252 del decoder e in HD su Sky Sport 1 HD (canale 372 del box Sky). Il match sarà disponibile per gli abbonati anche attraverso l’app Sky Go. L’applicazione può essere scaricata su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Il match di Europa League sarà visibile anche su NOW TV (disponibile, dopo la sottoscrizione dell’abbonamento su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine l’incontro potrà essere seguito in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lazio-Marsiglia

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 8 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18:55

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Calcio 2 – Sky Sport 1 HD – NOW TV

Stadio: Paolo Olimpico (Roma).

Arbitro: Vladislav Bezborodov (Russia).

Lazio-Marsiglia: le probabili formazioni

QUI LAZIO – Simone Inzaghi vuole mettersi definitivamente alle spalle il brutto KO contro l’Inter e dopo il successo contro la Spal vuole confermarsi in Europa League. Il successo contro il Marsiglia sarebbe molto importante per i biancocelesti che eliminerebbero i francesi dalla competizione e si avvicinerebbero ai sedicesimi di finale. Nonostante l’importanza della sfida, il tecnico delle Aquile sembra intenzionato ad optare per un leggero turnover, mantenendo però il 3-5-2. In porta spazio a Proto al posto di Strakosha dietro alla difesa composta Acerbi, Wallace e Luiz Felipe, quest’ultimo in campo per far rifiatare Radu. A centrocampo confermati i titolari Parolo, Milinkovic-Savic e Lulic, mentre tornano in campo Cataldi e Marusic. In attacco nessun dubbio con la coppia offensiva Caicedo-Immobile.

QUI MARSIGLIA – Il tecnico della squadra francese Rudi Garcia torna all’Olimpico per affrontare la Lazio in una sorta di derby, visto il suo passato alla Roma. Il tecnico francese contro i biancocelesti al di là della rivalità non può sbagliare dato che con una sconfitta il Marsiglia sarebbe matematicamente fuori dall’Europa League. Come Inzaghi, anche Garcia sembra essere intenzionato ad apportare qualche cambio alla formazione. Nel 4-2-3-1 francese in difesa, davanti a Pelè che sostituirà Mandanda, ci saranno Sakai, Rami, Luiz Gustavo e Amavi, mentre davanti la retroguardia agiranno Strootman e Sanson. I tre quartisti dietro l’unica punta Germain saranno Radonijc, Payet e Ocampos.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Strootman, Sanson; Radonijc, Payet, Ocampos; Germain. Allenatore: Garcia.