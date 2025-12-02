Lazio News
Lazio Milan, clima rovente: l’Olimpico prepara la bolgia, corsa ai biglietti dopo il caos di San Siro
Coppa Italia, Lazio Milan: tifosi biancocelesti scatenati, boom di biglietti e atmosfera infuocata all’Olimpico
L’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan si annuncia rovente. Giovedì sera l’Olimpico sarà teatro di una sfida che ha assunto i contorni della rivincita: attesi circa 40.000 tifosi biancocelesti, pronti a trasformare lo stadio in una bolgia per spingere la squadra verso il passaggio del turno. A scatenare la corsa ai biglietti è stato il senso di ingiustizia maturato dopo il match di campionato a San Siro, in particolare per il rigore negato a Romagnoli.
La risposta della piazza è stata immediata: 7.500 tagliandi venduti in poche ore, cui si aggiungono i 29.000 abbonati già inclusi nel pacchetto stagionale. Numeri che certificano l’entusiasmo e la rabbia sportiva del popolo biancoceleste, pronto a far sentire la propria voce in una serata che si preannuncia infuocata.
Per il Milan, reduce da due turni più agevoli contro Bari e Lecce, la Coppa Italia entra ora in una fase ben più complicata. L’ambiente romano, carico di tensioni extra, renderà la sfida particolarmente ostica: i biancocelesti cercheranno vendetta sul campo, sostenuti da un pubblico indemoniato che vuole spingere la palla in rete. Questa partita, per entrambe, vale molto più di un semplice ottavo di finale. Lo riporta il Corriere della Sera.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Lazio Milan, Pulisic ci sarà? Ecco le ultimissime sulle condizioni del rossonero! I dettagli
Milan Lazio, Rocchi ammette gli errori! Sentite cosa ha detto riguardante la moviola del match