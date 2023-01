Lazio-Milan, Fuser: «Pioli sotto pressione, Immobile assenza pesante»

Diego Fuser, doppio ex di Lazio e Milan, ha parlato della sfida di questa sera tra biancocelesti e rossoneri

Intervistato da Leggo, il doppio ex Diego Fuser ha analizzato il match tra Lazio e Milan.

MILAN – «Sicuramente ha preso una bella batosta, pesante da digerire. In una finale puoi anche perdere, è normale, ma c’è modo e modo di perdere: è sempre la testa a fare la differenza. Certo è che la sfida con la Lazio non sarà affatto semplice per il Milan, soprattutto in un campo difficile come l’Olimpico. Di solito, quando perdi una partita, è sempre un bene tornare immediatamente in campo».

THEO E LEAO – «Nella finale di Supercoppa sono mancati. Penso che il Milan non dovrebbe essere troppo dipendente da questi due giocatori. Alla fine, quella che conta, è sempre il gioco, la squadra. Leao, ad esempio, può avere difficoltà se lo raddoppiano o lo triplicano. Quindi serve la squadra a sostenerlo».

PIOLI – «Rischia? Certamente Pioli è più sotto pressione, soprattutto dopo la finale persa contro l’Inter, anche se ha già dimostrato il suo valore»

LAZIO – «Difficile dare un giudizio definitivo. Non lo so, ha tanti alti ma anche momenti difficili. Fa prestazioni importanti poi, invece, perde con squadre, almeno sulla carta, decisamente più deboli. Credo che Sarri sappia perfettamente che a questa squadra serve continuità. Assenza di Immobile? Pesante. Immobile è un grandissimo attaccante, uno che sa far gol e, per qualsiasi squadra, avere uno così è fondamentale»

