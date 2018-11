Lazio-Milan, Inzaghi: «Leiva non ci sarà, ballottaggio Luis Alberto-Correa»

Lazio-Milan, Simone Inzaghi, in conferenza stampa parla di formazione e punta su Milinkovic-Savic: «Spero sia grande protagonista».

C’è grande attesa per la sfida dal forte sapore di Champions League in programma domenica sera all’Olimpico fra Lazio e Milan. Anche il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, intervenuto alla vigilia in conferenza stampa, si aspetta segnali importanti dai suoi giocatori e parla di quella che sarà la formazione che manderà in campo contro i rossoneri di Gattuso. «Lucas Leiva è out, e lo sarà anche per Cipro. – ha rivelato – Sono contento di averlo fatto giocare a Reggio Emilia. È rientrato senza problemi martedì, giovedì invece ha avuto un problemino e l’edema si è ingrandito. Speriamo di recuperarlo col Chievo. Durmisi viene da tre giorni d’influenza, Caicedo ha fatto solo due sedute. Luis Alberto? Ha buone possibilità, come Correa. Deciderò dopo la rifinitura chi schierare fra loro due».

Sarà sicuramente della partita il serbo Sergej Milinkovic-Savic, sogno proibito del Diavolo, che ha superato i problemi fisici avuti in Nazionale: «Ha lavorato una settimana a parte, martedì si è rieggregato alla squadra. – ha spiegato Inzaghi – Spero che domani sia un grande protagonista perché è in netta crescita. Vogliamo mantenere il quarto posto, ma ci sono tante altre che voglio farlo». Una vittoria consentirebbe all’Aquila di consolidare il 4° posto e rintuzzare l’assalto dei rossoneri: «È uno scontro diretto. – ha ammesso Inzaghi – La motivazione farà la differenza, in questi giorni la squadra mi ha soddisfatto in pieno».

