Milinkovic-Savic sfida il Milan: la “proposta indecente” è un ricordo

Lazio-Milan, la partita (anche) di Milinkovic-Savic: il centrocampista biancoceleste in estate era stato a un passo dai rossoneri, che per lui avevano presentato un’offerta incredibile

Da acquisto mancato ad avversario è un attimo. Nel caso di Sergej Milinkovic-Savic davvero quasi un battito di ciglia. Il centrocampista della Lazio in estate era a un passo dal Milan sul finire di mercato: sui giornali se ne è ampiamente parlato, ma lo ha confermato anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito indirettamente parlando di un’offerta definita come “indecente” arrivata proprio nelle ultime ore della sessione per il giocatore serbo e rispedita al mittente. Quell’offerta cui faceva riferimento il numero uno laziale era, appunto, quella del Milan: Leonardo, rompegno ogni indugio, avrebbe provato a presentare in casa Lazio una proposta tecnicamente incredibile, ovvero 30 milioni subito per il prestito oneroso di Milinkovic-Savic e 90 milioni l’anno prossimo per il riscatto obbligatorio. Totale: 120 milioni.

Alla fine, come noto, non se ne è fatto nulla per le resistenze di Lotito e domani Savic sarà in campo contro i rossoneri all’Olimpico come una qualsiasi altro avversario. Gli ultimi mesi del centrocampista serbo sono stati piuttosto difficili e, probabilmente, ad oggi nessuno si sognerebbe di offrire nuovamente 120 milioni di euro per lui. Di sicuro non potrebbe più farlo il Milan, alle prese con le (probabili) nuove strette del Fair Play Finanziario. I rossoneri non hanno del tutto rinunciato al sogno Milinkovic, ma la situazione di oggi è meno definita rispetto a quella di quattro mesi fa circa, quando ad un certo punto pareva quasi certo il passaggio del giocatore alla corte di Gennaro Gattuso. Per Sergej però permane per esempio l’interesse della Juventus e pure dell’Inter: la prossima estate sarà battaglia e si ripartirà nuovamente da zero. Milan o non Milan, domani sarà come niente fosse mai stato.