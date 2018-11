Con l’arrivo di Marotta, l’Inter punta in grande: nel mirino non solamente Milinkovic-Savic, ma anche Rakitic e Verratti

Con Marotta, l’Inter si prepara alla grande svolta di mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Marotta starebbe pensando a diversi obiettivi di mercato per puntare in alto per la prossima stagione. L’uscita dai vincoli più stretti del Fair Play Finanziario, la crescita dei ricavi e la conferma della squadra in Champions League per la stagione ’19-20, potrebbe essere un ulteriore incentivo all’arrivo di grandi nomi in nerazzurro.

Sul taccuino, oltre a Milinkovic-Savic, ci sono anche Rakitic e Verratti. La prima operazione pare del tutto complicata in quanto sarà difficile strappare il sì di Lotito, ma per le altre due la situazione sembra esser più semplice. Marotta farà quindi un tentativo per la prossima stagione.