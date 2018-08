Immobile alla fine del primo tempo ha dichiarato che Lazio è forte sotto l’aspetto fisico meno su quello mentale

Ciro Immobile ha aperto le danze in Lazio-Napoli con un gol da vero centravanti. Al 25esimo l’attaccante bianconceleste ha superato tre difensori partenopei con un solo tocco per poi battere Karnezis per il gol dell”1 a 0. Qualche minuto dopo arriva la rete annullata per al Napoli per fallo di Koulibaly su Radu. La squadra di Carlo Ancelotti trova comunque il pareggio con Milik allo scadere della prima frazione. L’attaccante ha parlato dopo 45 minuti spiegando come l’1 a 1 sia arrivato per mancanza di concentrazione da parte della Lazio più che per merito del Napoli.

«Abbiamo iniziato giocando bene, ma abbiamo sofferto i soliti minuti di blackout. Il Napoli è stato bravo a metterci sotto e a farci gol poco dopo l’annullamento del loro primo gol. Stiamo bene sotto l’aspetto fisico, ma su quello mentale manchiamo in qualcosa. Per vincere la partita ripartiamo dalla fase iniziale del primo tempo», ha detto l’attaccante ai microfoni di DAZN.