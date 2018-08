Il difensore della Lazio Felipe Luiz esce per infortunio durante l’intervallo della sfida contro il Napoli all’Olimpico

Guai per Felipe Luiz, difensore brasiliano della Lazio. Il calciatore carioca è stato sostituito per infortunio durante l’intervallo della sfida casalinga dei biancocelesti contro il Napoli. L’allenatore Simone Inzaghi ha preferito non rischiare e ha quindi deciso di far entrare Bastos ad inizio secondo tempo Al momento non è possibile sapere la gravità dell’infortunio subito dal difensore.