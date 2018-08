Lotito e il mistero infortuni: i retroscena della telefonata con Inzaghi

Lotito vs. Simone Inzaghi: la telefonata fa scalpore sul web e fa infuriare la Lazio. Al centro della discussione lo staff medico biancoceleste: ecco i retroscena del chiarimento

Il video ieri ha fatto il giro dei social scatenando la reazione iraconda della Lazio: Claudio Lotito, di sera nel bel mezzo delle strade di Cortina, alle prese con una telefonata di fuoco. Dall’altra parte della cornetta c’è il suo allenatore Simone Inzaghi, a cui il numero uno biancoceleste si rivolge in maniera tutt’altro che tenera… «Simone, tè stai sempre a lamentà. Decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Hai una squadra che vale dieci volte le altre», il clou del discorso tra presidente e tecnico. Cosa si cela dietro lo scontro (apparente) tra Lotito ed Inzaghi? Stamane i giornali hanno provato a ricostruire tempi e modi della telefonata, dando una interpretazione verosimile di quanto accaduto.

Come confermato ieri dal responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, la telefonata risalirebbe agli inizi di agosto. Al centro della discussione i sospetti di Lotito circa lo stato di alcuni infortunati – spariti da radar – biancocelesti. Il presidente laziale pare volesse essere informato in primissima persona e con precisione sui tempi di recupero. Il motivo? La scarsa fiducia nei confronti del proprio staff medico confermata dai fatti: il 10 agosto di è dimesso l’osteopata Riccardo Contigliani, mentre pochi giorno dopo ha lasciato il fisioterapista Luca Berini. Nella sostanza: Lotito avrebbe cercato di vederci chiaro per capire come accelerare i tempi di recupero di alcuni giocatori fermi ai box (circola insistentemente il nome di Jordan Lukaku, out da maggio e sparito dalla circolazione), più cauti invece i componenti dello staff medico e lo stesso allenatore, che avrebbe provato a difendere al telefono alcuni dei suoi fedelissimi. Senza troppo successo a quanto pare.