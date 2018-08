Sul web, circola un video virale di Lotito che si lamenta con il suo allenatore Simone Inzaghi

“Te stai sempre a lamentà”. Questa è la frase ormai diventata cult e virale sul web nelle ultime ore. Il protagonista dello sfogo in romano è il presidente Claudio Lotito nei confronti del proprio allenatore, Simone Inzaghi. Dai primi rumors, pare che la telefonata sia antecedente alla sconfitta di sabato sera contro il Napoli per 1-2.

Ecco le parole irritate espresse dal patron del club della capitale via telefono a Simone Inzaghi: «Simone, decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse, voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Ti stai sempre a lamentare, di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre».

Poco dopo le 13 è arrivata la precisazione della Lazio: «In riferimento alla telefonata diffusa via internet a firma di TrediciDicembre (@ivantarsitano), nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione».