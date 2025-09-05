Lazio, mercato invernale nel mirino: Lotito studia il piano per rilanciare i biancocelesti

Lazio, mercato invernale nel mirino della società: il presidente Claudio Lotito studia il piano per rilanciare i biancocelesti

Dopo un’estate segnata da un blocco totale delle operazioni, la SS Lazio guarda già con decisione alla finestra di calciomercato invernale. Nei mesi scorsi il club non ha potuto né acquistare né cedere giocatori — eccezion fatta per la partenza di Ismaël Tchaouna, attaccante francese classe 2003 ceduto al Burnley — a causa dell’impossibilità di sostituire eventuali uscite. Una situazione che ha frenato le mosse del direttore sportivo e che la società non vuole rivivere.

La strategia fuori dal campo Per evitare di operare a saldo zero, la dirigenza guidata da Claudio Lotito sta lavorando a un’operazione extra-sportiva: la chiusura di un accordo di sponsorizzazione. Secondo La Repubblica, i contatti con una tech company internazionale sono ormai in fase avanzata. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati incontri e scambi di documenti, con l’obiettivo di arrivare alla firma entro poche settimane.

Un nuovo sponsor garantirebbe liquidità immediata, consentendo di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, arrivato in estate per dare una nuova identità tattica alla squadra dopo l’era Baroni.

Le possibili mosse di mercato Con un budget sbloccato, la Lazio potrebbe intervenire in più reparti. Le priorità:

un centrocampista di qualità da affiancare a Zaccagni, leader tecnico della squadra

un esterno offensivo in grado di alternarsi con Pedro

possibile anche l’arrivo di un difensore centrale per ampliare le rotazioni

Un accordo che vale doppio In un calcio sempre più condizionato da vincoli economici e fair play finanziario, attrarre sponsor di alto profilo è cruciale per restare competitivi. Per Lotito, chiudere questa trattativa significherebbe non solo garantire rinforzi a gennaio, ma anche consolidare la stabilità economica del club nel medio periodo.

Se la firma arriverà nei tempi previsti, i tifosi biancocelesti potranno guardare con rinnovato ottimismo alla sessione invernale, sognando innesti mirati per inseguire gli obiettivi in Serie A ed Europa League.