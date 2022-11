Lazio, occhi su Ilic dell’Hellas Verona: i dettagli

La Lazio già starebbe pensando al prossimo calciomercato invernale: occhi su Ilic dell’Hellas Verona. Ecco le richieste

La Lazio starebbe pensando di acquistare Ilic dell’Hellas Verona nella prossima finestra di calciomercato invernale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma per comprarlo il club biancoceleste deve cedere (Luis Alberto in pole) per via dei problemi legati all’indice di liquidità.