Lazio, parla il padre di Luca Pellegrini: «Fisicamente sta benissimo ed è stato salvaguardato all’Eintracht»

Mauro Pellegrini, padre di Luca, ha parlato delle condizioni fisiche del nuovo terzino della Lazio che è sbarcato ieri

LE PAROLE – «Non c’è stato bisogno di chiedere il sacrificio economico a Luca. Lo ha fatto direttamente lui. Quello che ha dimostrato con questo gesto dice tutto, non c’è bisogno di aggiungere altro. Luca incrociò Sarri alla Juve e lui fu molto sincero e corretto con mio figlio. Per la sua scelta avere Sarri come allenatore è stato decisivo. Fisicamente sta benissimo ed è stato salvaguardato all’Eintracht proprio per evitare che potesse farsi male in una fase delicata della trattativa, ma non ha alcun problema».