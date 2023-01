Lazio, Patric: «La Coppa Italia rappresenta moltissimo per noi»

Lazio, le parole di Patric in vista della Coppa Italia contro il Bologna: «Portare a casa un titolo è sempre bello»

Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, Patric ha presentato la sfida di domani contro il Bologna in Coppa Italia.

COPPA ITALIA – «Penso che sappiamo tutti cosa rappresenti per noi la Coppa Italia, è una competizione in più che negli ultimi anni ci ha dato grandi soddisfazioni. Portare a casa un titolo è sempre bello. Da domani cominciamo a pensare partita per partita, sappiamo che nessuna competizione è facile però andiamo avanti».

DIFFICOLTA’ DELLA COMPETIZIONE – «Come in tutte le competizioni, anche in Coppa Italia ci saranno momenti difficili, inoltre in una partita secca può succedere di tutto come abbiamo visto in questi giorni col Napoli e col Torino contro il Milan. Non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra».

