Lazio, la protesta dei tifosi contro Lotito: in diecimila da via dei Fori Imperiali al Campidoglio

Lazio, ieri la protesta di 10 mila tifosi contro la proprietà Lotito: una delegazione ha incontrato l’assessore allo Sport di Roma

Ieri sera circa diecimila tifosi della Lazio sono scesi in piazza per manifestare pacificamente il proprio dissenso nei confronti del presidente Claudio Lotito, chiedendo che si faccia da parte e ceda il club. A differenza delle precedenti proteste, questa volta la richiesta è stata formalizzata direttamente al Comune di Roma. Il corteo è partito da largo Corrado Ricci, vicino al Colosseo, intorno alle 18.30, e si è concluso davanti al Campidoglio, dove una delegazione è stata ricevuta dai vertici comunali.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il sindaco Roberto Gualtieri non era presente, ma il confronto si è svolto con l’assessore Alessandro Onorato, delegato a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Tra i temi affrontati c’è stato anche il progetto per lo Stadio Flaminio, oggetto di particolare interesse per la tifoseria. I sostenitori volevano capire se il club fosse realmente interessato all’impianto o se si trattasse solo di una “propaganda”. La risposta è stata positiva, con l’illustrazione dello stato dei lavori e la presentazione di tutta la documentazione finora raccolta.

Nel frattempo, circa diecimila tifosi sono rimasti lungo via dei Fori Imperiali fino alle 20, intonando cori contro Lotito e inni della Lazio. Questo numero corrisponde a più o meno la metà degli abbonati per la prossima stagione, che attualmente sono circa 23.000, con la Curva Nord sold out. Un chiaro segnale del legame tra chi contesta e chi, comunque, sostiene la squadra allo stadio, manifestando così il proprio dissenso verso la proprietà.

Lo striscione esposto durante la protesta recitava: «La politica lo ha messo, la politica lo deve togliere!», un riferimento al 2004, quando il club rischiava il fallimento e serviva un intervento economico esterno. Oggi, invece, la situazione è diversa, visto che il proprietario c’è.

Negli ultimi giorni erano circolate indiscrezioni su un possibile acquirente, ma la società ha smentito categoricamente con un comunicato ufficiale: «La Lazio rigetta con la massima determinazione le notizie circolate, che riportano presunte trattative per la cessione del pacchetto di maggioranza detenuto dal presidente Lotito. Si tratta di ricostruzioni infondate, false e lesive della reputazione, configurando un vero e proprio caso di aggiotaggio informativo».