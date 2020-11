Lazio, Reina: «Inzaghi è stato chiaro. Juve? Non molliamo mai»

Pepe Reina si sofferma sul momento personale e della Lazio, dopo il pareggio di domenica in extremis contro la Juventus

Pepe Reina è stato uno dei protagonisti dell’ultima partita pareggiata dalla Lazio nel recupero contro la Juventus. Lo spagnolo, partito da vice Strakosha, si sta ritagliando comunque il suo spazio come raccontato nell’intervista a Cadena Ser.

«Da quando sono arrivato alla Lazio, Inzaghi è stato subito molto chiaro. Nel corso della stagione ci sono molte partite e bisogna essere sempre pronti, come sta succedendo adesso. Il pareggio ottenuto contro la Juventus non è stato semplice. Le assenze pesano, ma noi non molliamo mai».

