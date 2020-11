Lazio, Reina: «Mi piace quello che faccio, confermiamoci in Europa»

Reina si è trovato titolare assoluto nella Lazio priva di Strakosha: ecco le parole dell’ex portiere di Napoli e Milan

Reina, portiere della Lazio, è stato intervistato da AS. Ecco le parole del portiere sul suo contratto.

«Ho firmato per due anni con la Lazio, con l’opzione di un terzo. Se entriamo in Europa la prossima stagione scatterà automaticamente. Proveremo a raggiungere quel terzo anno e poi un quarto. Fino a quando il corpo resiste! Il vantaggio è che mi piace molto quello che faccio. Quando non avrò più il sorriso nel fare quello che ho fatto finora, sarà il momento di smettere. Ma fino a quel momento…».