Lazio, riecco Immobile: possibile spezzone con il Monza

Lazio, questa sera potrebbe rivedersi Immobile in campo. Possibile spezzone per il centravanti contro il Monza

Ultima partita in casa di quest’anno per la Lazio, impegnata contro il Monza. Ma qual è la situazione in casa biancoceleste?

COME ARRIVA LA LAZIO – Sarri perde Zaccagni ma ritrova Immobile, seppur part time. Ciro ha un’autonomia di 20 minuti ed è facile immaginare che il tecnico possa fargli mettere benzina nelle gambe in vista della Juve. A destra ci sarà Cancellieri, a sinistra era in preallarme il baby Romero. Dipende tutto da Pedro, provato a sinistra nella rifinitura, ha dato segnali confortanti, da confermare oggi. Tocca al Comandante decidere se sganciare l’argentino o rischiare lo spagnolo. A centrocampo torna dalla squalifica Milinkovic-Savic che affiancherà Cataldi e uno tra Luis Alberto e Vecino (lo spagnolo è favorito). In difesa Marusic e Lazzari sono intoccabili, mentre al centro niente riposo per Romagnoli che farà coppia con Casale.

