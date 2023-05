Lazio, Rodia: «Vecino è pronto al rientro e ha superato il problema al flessore»

Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, ha parlato delle condizioni di Vecino e Cataldi in vista delle prossime partite di campionato

Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio delle condizioni di Vecino e Cataldi in vista delle prossime partite di campionato.

PAROLE – «Vecino è pronto al rientro e ha superato il problema al flessore che lo aveva afflitto in queste settimana. Situazione differente per Cataldi che ha subito trauma contusivo in seguito al quale si è creato un ematoma importante. Lo stiamo monitorando e la prossima settimana cercheremo di capire quali sono le sue reali condizioni».