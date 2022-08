Lazio Roma, c’è già aria di derby: il botta e risposta di Sarri e Mou

Ancora deve iniziare il campionato di Serie A, ma già clima derby tra Lazio e Roma: Sarri e Mou si rispondono in conferenza

Tra Lazio e Roma c’è sempre stata rivalità accesa. Da sempre la partita da cerchiare di rosso sul calendario, ma mai come quest’anno sembra essere iniziata ancora prima di cominciare il campionato.

Dal mercato allo Scudetto, il botta e risposta tra Sarri e Mou ha già il sapore di un derby. Il tecnico giallorosso non toglie i biancocelesti dalle possibili favorite. Per l’ex Juve il secondo posto della Roma sarebbe una delusione. Questa la risposta di Sarri al portoghese. Frecciate a distanza in attesa di affrontarsi sul campo. Lo scrive Il Messaggero.