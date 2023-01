Lazio, Sarri: «Infortunio Immobile? Il ragazzo pensa non sia nulla di gravee»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Infortunio Immobile? Il ragazzo pensa non sia nulla di grave, poi si parla di un problema muscolare quindi senza l’esame strumentale è difficile capire. Luis Alberto? Che lui negli ultimi 40 giorni fosse il giocatore già condizione l’ho detto in tempi non sospetti. Quando siamo ripartiti aveva un problemino e si è dovuto fermare. Luis ha fatto la più bella gara da quando ci sono io alla Lazio. Se lui gioca con questa partecipazione ci possiamo permettere tutto. Luis Alberto sta benissimo, Milinkovic è tornato stanco mentalmente dal Mondiale ma negli ultimi dieci giorni sta dando segnali di crescita importanti. Quando stanno bene tutti e tre è giusto farli giocare e oggi è stato l’esempio».