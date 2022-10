Lazio, Sarri promuove Pedro e intanto il rinnovo...

Sarri lancia Pedro titolare con l’infortunio di Immobile, la Lazio sta pensando a blindare l’attaccante spagnolo

Nonostante non sia titolarissimo le sue prestazioni e i suoi gol sono stati sin qui importanti come scossa a partita in corso. Anche per questo Lotito e Tare pensano a blindare la punta spagnolo. Nell’accordo è presente un’opzione unilaterale di prolungamento annuale a favore dei biancocelesti ma Lotito e Tare sono pronti ad anticipare le mosse e a blindarlo.