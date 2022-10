Lazio, con l’infortunio di Immobile tocca a Felipe Anderson falso nueve

Con Ciro Immobile che tornerà nel 2023 la Lazio studia nuove soluzioni: Felipe Anderson sarà il suo sostituto

Con Ciro Immobile che tornerà in campo nel 2023, la Lazio studia nuove soluzioni in avanti e Felipe Anderson sembrerebbe essere il prescelto per sostituirlo nel suo ruolo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, mister Sarri sarebbe orientato ad inserire Pedro dal primo minuto sulla destra, così da far giocare il brasiliano nella posizione di falso nueve.