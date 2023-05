Lazio, Sarri: «Soddisfatto a larghi tratti, ma due sono inspiegabili»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo il pareggio dei biancocelesti contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha analizzato così il pareggio tra Lazio e Lecce.

LE PAROLE – «Io sono anche soddisfatto di larghi tratti della partita, ce ne sono due però inspiegabili. A fine primo tempo e all’inizio del secondo. Sono contento per la reazione veemente, peccato aver trovato il pareggio solo nel recupero, trovarlo cinque minuti prima avremmo potuto vincere. Siamo in un momento difficile, ma ho visto segnali di ripresa. Immobile e Milinkovic sono due giocatori fondamentali per noi, i segnali che ho visto stasera sono incoraggianti. Possono essere un’arma importante per le ultime tre partite. Ce la giochiamo punto a punto, dobbiamo superare questo periodo per avere delle possibilità. Noi a livello di scaltrezza siamo sempre stati questi, questo difetto non lo abbiamo superato, si sta riscontrando ancora. Inspiegabile anche l’approccio del secondo tempo. Questo è uno degli aspetti che ci fa lasciare punti per strada. Sul secondo gol ero arrabbiato in maniera generale, un minuto prima ho detto alla panchina che stavamo solo aspettando di prendere gol. Se continuavamo così l’avremmo comunque preso a prescindere dall’errore di Luis Alberto. Stasera alla squadra ho fatto passare il messaggio che abbiamo tirato fuori un punto da una partita che sembrava persa e potrebbe rivelarsi importantissimo. La positività non deve essere scalfita da questo momento difficile perchè è capitato a tutti. Il centrocampo nostro sta bene, per caratteristiche è difficile farli giocare insieme. Marcos è questo anche tra tre anni. Non abbiamo fase di interdizione, vediamo se è recuperabile qualcuno nei prossimi giorni».