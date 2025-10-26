Lazio, ecco il summit di Sarri con Lotito e Fabiani: definite le strategie per il mercato di gennaio

Lazio, fissato il vertice Sarri-società: ecco le priorità in vista del calciomercato invernale! Tutti i dettagli e le ultime

Giovedì il confronto con Fabiani, venerdì quello con Lotito: è andato in scena il doppio faccia a faccia tra Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste. Al termine degli incontri il tecnico è apparso più sereno. Con il direttore sportivo si è iniziato a discutere di mercato, senza entrare nei dettagli, in attesa di capire se a gennaio la Lazio potrà operare liberamente o soltanto a saldo zero.

Sarri ha chiesto di avere voce sulle cessioni e il campo sembra aver già indicato i possibili partenti: Dele-Bashiru, mai convincente e ora fuori lista per infortunio, oltre a Noslin e Belahyane, utilizzati col contagocce. Secondo Il Corriere dello Sport, il tecnico vorrebbe rinforzi proprio in quei ruoli: una mezzala, un regista in più se Rovella non recupererà dalla pubalgia, e magari un terzino al posto di Tavares. Mau non esclude di valutare offerte per Castellanos, ma solo con la garanzia di un sostituto all’altezza.

La società, invece, ragiona su altre possibili uscite: Mandas, Gigot e Isaksen (se dovesse trovare mercato). Nei prossimi incontri si cercherà un punto d’intesa. Resta aperto il nodo Insigne: Sarri lo spinge, Fabiani frena per motivi anagrafici. Rispetto all’estate, però, uno spiraglio si è aperto: l’operazione sarebbe percorribile solo a parametro zero e con un ridimensionamento del monte ingaggi.

