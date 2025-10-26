Lazio Juve, le probabili formazioni: Tudor punta sulla doppia punta. Rivoluzione tattica e un’esclusione inattesa! Le ultimissime

Probabili formazioni Lazio Juve: Tudor vara il 3-5-2 offensivo con due punte. Nuovi ruoli e una rinuncia pesante

Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita una Juventus chiamata a dare risposte immediate. Igor Tudor si gioca una parte importante della sua panchina: non tutto, forse, ma molto sì. La squadra bianconera è in piena crisi offensiva, con un dato che pesa come un macigno: tre gare consecutive senza gol, contro Milan, Como e Real Madrid.

Per invertire la rotta, il tecnico croato sembra pronto a cambiare pelle, puntando su un atteggiamento più aggressivo. Alla vigilia ha ammesso: «Forse è il momento di schierare due attaccanti e rinunciare a un po’ di solidità difensiva». L’idea è quella di concedere riposo a Kenan Yildiz, alle prese con un fastidio al ginocchio, e proporre una coppia d’attacco inedita: Jonathan David al fianco di Dusan Vlahovic. Entrambi cercano il gol perduto: il serbo, miglior marcatore stagionale con 4 reti, non segna dal 16 settembre contro il Borussia Dortmund; il canadese è fermo addirittura alla prima giornata, quando colpì il Parma. Una scommessa che ha già trovato l’approvazione di David Trezeguet: «Li vedrei bene insieme», ha dichiarato l’ex bomber.

Dal punto di vista tattico, la Juventus potrebbe riproporre lo schema visto a Madrid, un 3-5-2 capace di trasformarsi in 4-4-2, ma con interpreti diversi. In difesa rientra Pierre Kalulu accanto a Federico Gatti e Lloyd Kelly. A centrocampo, Manuel Locatelli tornerà in regia, con Koopmeiners e McKennie ai suoi lati e Khephren Thuram destinato a rifiatare. Sulle corsie esterne, la novità potrebbe essere Francisco Conceicao, schierato a destra, con Andrea Cambiaso confermato a sinistra.

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; David, Vlahovic. All. Tudor

