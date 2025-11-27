Lazio News
Lazio, adesso è ufficiale! Dele-Bashiru sostituisce Hysaj in lista Serie A
La Lazio comunica un cambio nella lista Serie A: Dele-Bashiru sostituisce Hysaj. La nota ufficiale del club
La Lazio ha ufficializzato un cambio nella lista della Lega Serie A: Fisayo Dele-Bashiru è stato inserito al posto di Elseid Hysaj. La società biancoceleste ha comunicato l’aggiornamento attraverso i propri canali, rendendo nota la modifica alla rosa disponibile per il campionato.
Il centrocampista nigeriano entra così a far parte della lista ufficiale, mentre il difensore albanese viene escluso. Una scelta che segna un nuovo assetto per la squadra di Maurizio Sarri, pronta ad affrontare i prossimi impegni con questa novità.
COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica l`inserimento di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A al posto di Elseid Hysaj.
