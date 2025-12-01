Lazio, silenzio stampa dopo il rigore negato a Milano: Lotito valuta una risposta forte del club

Lazio, rigore non concesso a San Siro: biancocelesti senza dichiarazioni, Claudio Lotito pensa a una presa di posizione

Dopo l’episodio del rigore non concesso a San Siro per il presunto fallo di Marusic, la Lazio ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. L’unico segnale è arrivato da un post su Instagram con l’azione incriminata e la frase “Le immagini parlano da sole”. La rabbia per la decisione arbitrale era evidente, ma la società ha preferito non alimentare ulteriori polemiche. Secondo Il Corriere dello Sport, non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare una presa di posizione più netta, anche alla luce delle analisi di Gianluca Rocchi che hanno confermato l’errore del VAR Di Paolo e dell’arbitro Collu.

Critiche dai tifosi e linea prudente della società Il silenzio stampa è proseguito anche ieri, ma non sono mancate le contestazioni dei tifosi, contrari alla linea morbida adottata dal club. La Lazio ha scelto di evitare reazioni impulsive che avrebbero potuto portare a sanzioni o deferimenti, mantenendo coerenza con il comunicato ufficiale emesso dopo Inter-Lazio, quando Sarri aveva duramente criticato l’operato arbitrale.

Lotito tra sospetti e pressioni istituzionali In questo contesto, il presidente Claudio Lotito è rimasto irraggiungibile, ma i suoi sospetti sono riaffiorati. Le sviste arbitrali alimentano l’idea di un disegno contro la Lazio. Se in passato Lotito reagiva con dichiarazioni pubbliche esplosive, negli ultimi anni ha preferito muoversi nelle sedi istituzionali. Tuttavia, con episodi che si ripetono con regolarità, mantenere l’equilibrio diventa sempre più difficile per la società e per il presidente stesso.

