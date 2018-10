Lazio, Simone Inzaghi: «Immobile deve far cambiare idea a Mancini»

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, sprona il bomber Ciro Immobile: «Dovrà dimostrare sul campo di meritare la maglia azzurra».

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma, l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato del momento del bomber Ciro Immobile e delle sue difficoltà nel riuscire ad essere decisivo anche con la maglia dell’Italia. «Un giocatore come Immobile io lo farei giocare sempre. – ha assicurato – Ma c’è un commissario tecnico in Nazionale ed è stato chiaro: le dinamiche possono cambiare da un momento all’altro. Spetterà a Ciro far cambiare idea a Mancini con le prestazioni alla Lazio e i gol, dovrà dimostrare sul campo di meritare la maglia azzurra».

«In questi sei giorni dopo la Nazionale l’ho visto bene, – ha affermato – concentrato. È un guerriero, lo scorso anno è stato capocannoniere e cercherà di dimostrare sul campo quello che vale”. Quindi sull’insidiosa trasferta al Tardini contro il Parma: «I ducali sono la sorpresa numero uno del campionato, ben organizzati e con un ottimo tecnico. – ha sottolineato Inzaghi – Non è vero che chiudono in ripartenza, ho visto anche gol costruiti. Gervinho? Lui e Inglese sono due ottimi elementi, ma a Genova i gialloblù hanno fatto un’ottima partita anche senza di loro”.

La Lazio si aspetta risposte importanti a livello di prestazioni anche da Luis Alberto, quest’anno quasi mai sui livelli molto alti della passata stagione: «Ha abituato tutti bene, – ha commentato Simone Inzaghi – come la Lazio. Poi quando non fa gol e assist sembra che non stia bene, ma sta facendo bene anche in questo inizio di stagione. Sa che ci si aspetta tanto da lui, e deve migliorare».

Nella Lazio torna a disposizione Jordan Lukaku, che ha finalmente risolto gli annosi problemi di tendinite alla rotula. «È un calciatore importante, – ha detto Inzaghi – sono felice. Questa settimana ha lavorato bene. Può fare parte dei convocati, è stato inserito nella lista, è stato un giocatore importante lo scorso anno, soprattutto nei primi mesi, poi ha avuto diversi problemi. Adesso sta migliorando di giorno in giorno, riassaporerà l’aria della partita e poi vedremo cosa succederà».

