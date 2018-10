Lukaku nella lista della Lazio per la A: fuori Basta

Cambio nella lista della Lazio. Dusan Basta non fa parte dei 25 utilizzabili: al suo posto entra Jordan Lukaku

Simone Inzaghi potrà fare affidamento su Jordan Lukaku nelle prossime partite di Serie A. La Lazio ha modificato la lista dei 25 calciatori utilizzabili nel campionato di Serie A, stagione 2018/2019 e ha deciso di eliminare dall’elenco Dusan Basta e di inserire il terzino mancino belga. Il laterale classe ’94, fratello di Romelu, attaccante del Manchester United, non ha ancora giocato un minuto in stagione.

Ora Jordan avrà la possibilità di scendere in campo con la maglia della Lazio. Questa la nota ufficiale del club biancoceleste: «La Lazio ha comunicato di aver inserito nella lista di 25 giocatori utilizzabili in Serie A Jordan Lukaku. A fargli posto è Dusan Basta». Cambio della guardia dunque in casa laziale. Simone Inzaghi cambia gli esterni: un elemento in più a sinistra e uno in meno sulla corsia destra.