Lazio-Spal highlights e gol: le azioni salienti del match dell’11ª giornata della Serie A 2018/2019

Lazio-Spal si gioca allo Stadio Olimpico di Roma per l’11° turno della Serie A 2018/2019. Le due squadre arrivano all’appuntamento reduci da due sconfitte casalinghe, entrambe per 3-0, rispettivamente contro Inter e Frosinone. Biancocelesti al quarto posto in classifica con 18 punti, ferraresi a 12 e in zona pericolante: Lazio per alimemtare l’obiettivo europeo più prestigioso, Spal per tenersi distante dalle posizioni retrocessione.

La gara dell’Olimpico è diretta dall’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, alla prima direzione della sfida tra le due squadre; gli assistenti sono Passeri e Fiore, Piccinini è il quarto uomo. Al Var c’è Ghersini con l’assistente Longo. Ecco i gol e gli highlights di Lazio-Spal: