Lazio, ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione a Gila nel corso della sfida contro il Bologna
Il Giudice Sportivo ha diramato le sue decisioni relative all’ultima giornata di campionato, portando una notizia parzialmente positiva in casa Lazio. Nonostante l’espulsione rimediata contro il Bologna, il difensore Mario Gila è stato squalificato per una sola giornata di campionato, limitando così i danni per la squadra.
La sanzione sportiva è stata accompagnata da una multa di 10.000 euro. Il provvedimento pecuniario è stato inflitto specificatamente “per aver rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara”, un comportamento che ha pesato sul verdetto finale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI €10.000,00: GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 33° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara.
