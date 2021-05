Torino, Nicola: «Salvezza più complicata di sempre. Sul futuro...»

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio

SALVEZZA – «Questa è stata la salvezza più complicata, per tante dinamiche. Chi conosce questo ambiente lo sa. Alla fine, però, abbiamo ottenuto quello che avevo chiesto ai ragazzi. Dispiace perché ci saremmo potuti arrivare prima: purtroppo tra mille dinamiche e il Covid siamo stati più in difficoltà. Siamo comunque arrivati qui a Roma: abbiamo visto il Papa e siamo contenti. La Lazio ha giocato fino alla morte e sono molto contento di questo. La salvezza è stata la più difficile perché questa piazza è molto importante e molto esigente. Rappresentare questa maglia è molto importante e non c’è salvezza senza sofferenza».

FUTURO – «Abbiamo l’ultima partita e dobbiamo giocarla più tranquilli perché ormai siamo salvi. Per rispetto dei nostri tifosi, della società e dei tifosi adesso dobbiamo pensare solo alla prossima partita, per il futuro ci sarà tempo».

