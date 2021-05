Lazio Torino, i convocati di Inzaghi: out Milinkovic, attacco da inventare

Simone Inzaghi ha reso nota la lista dei convocati in vista di Lazio-Torino

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro il Torino. Out Correa e Acerbi: il primo infortunato, il secondo infortunato e squalificato. Out anche Caicedo e Milinkovic.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

Portieri: Alia, Reina, Strakosha.

Difensori: Armini, Luiz Felipe, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Immobile, Muriqi.