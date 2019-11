Lazio vittoriosa a San Siro: non accadeva da 30 anni

La Lazio non vinceva contro il Milan a San Siro da 30 anni: era il 1989, anche in quell’occasione ci fu un’autorete

La Lazio conquista una pesante vittoria in casa del Milan e agguanta il quarto posto in classifica al termine dell’undicesima giornata di Serie A. Un successo che infrange un tabù che durava da 30 anni.

I biancocelesti, infatti, non espugnavano le mura dello stadio San Siro dal 1989. Anche in quell’occasione ci fu un’autorete, proprio come quella di Bastos che ha permesso ai rossoneri di Stefano Pioli di siglare il momentaneo pareggio.