Lazio Women, finalmente Grassadonia ritrova il sorriso: contro il Sassuolo è decisiva la doppietta di Martina Piemonte

Lazio Women, ripartenza vincente: successo prezioso sul campo del Sassuolo. Le biancocelesti ritornano a sorridere dopo un lungo stop

La Lazio Women ha dimostrato grande carattere nel ritorno in Serie A Femminile dopo la sosta, lasciandosi alle spalle le sconfitte contro Roma e Inter. Le biancocelesti hanno ottenuto un successo fondamentale in trasferta contro il Sassuolo, dimostrando capacità di reazione e ritrovata fiducia. Il risultato di 1-2 premia la squadra capitolina, ma sottolinea anche la resilienza delle padrone di casa, che al 71° minuto hanno accorciato le distanze con il gol di Doms.

Nonostante l’assenza dell’allenatrice Grassadonia, squalificata, la Lazio Women ha gestito la gara con grande determinazione. La squadra ha mostrato equilibrio tra fase difensiva e offensiva, riuscendo a controllare il ritmo del match e a creare pericoli costanti per la retroguardia avversaria. La capacità di mantenere concentrazione e organizzazione anche nei momenti più difficili è stata determinante per ottenere i tre punti e rilanciare le ambizioni in campionato.

Protagonista assoluta della serata è stata Martina Piemonte, autentica trascinatrice della Lazio Women. L’attaccante ha realizzato una doppietta decisiva, annullando praticamente il tentativo di rimonta del Sassuolo. La prestazione di Piemonte conferma quanto il suo talento e la sua esperienza siano fondamentali per la squadra biancoceleste, soprattutto in trasferta, quando la capacità di concretizzare le occasioni può fare la differenza tra un risultato positivo e una delusione.

Il successo sul Sassuolo rappresenta una vera iniezione di fiducia per tutto l’ambiente della Lazio Women. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra ritrova entusiasmo e convinzione nei propri mezzi, elementi essenziali per affrontare il prosieguo della stagione. La continuità di rendimento e la capacità di reagire ai momenti complicati sono segnali incoraggianti che potrebbero fare la differenza nelle prossime giornate.

In classifica, la Lazio Women occupa attualmente l’ottavo posto con 12 punti, a pari merito con l’Inter, che mantiene però il vantaggio nello scontro diretto. La vetta, guidata dalla Roma, rimane a sette punti di distanza, ma la squadra capitolina ha l’opportunità di consolidare il proprio percorso se continuerà a esprimere il calcio visto a Sassuolo.

Il prossimo impegno vedrà la Lazio Women tornare in casa per affrontare il Parma. Una gara fondamentale per confermare il momento positivo, rafforzare la fiducia nel gruppo e avvicinarsi alle posizioni di vertice. La vittoria contro il Sassuolo dimostra che la squadra di Grassadonia ha qualità, determinazione e ambizione per competere ai massimi livelli della Serie A Femminile, offrendo segnali incoraggianti ai tifosi e agli addetti ai lavori.