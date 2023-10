Lazio, Zauri: «Vecino è simile a Milinkovic, sulla difesa…»

Le parole di Luciano Zauri, ex calciatore della Lazio, sull’inizio di stagione dei biancocelesti. I dettagli

Luciano Zauri ha parlato della Lazio a Radio Roma Sound 90 Fm.

PAROLE – «Le vittorie aggiustano sempre tutto soprattutto contro concorrenti dirette per l’Europa come l’Atalanta. Si è visto che la qualità della rosa è migliorata e si può contare anche su i subentranti ed è una cosa molto positiva, si riescono a coinvolgere più elementi ed è importante per Sarri. I nuovi arrivati non hanno il picco di Milinkovic ma la qualità del collettivo è aumentata e tutti devono farsi trovare pronti perché le partite sono tante. Le due mezz’ali sono importantissime per il gioco di Sarri, Vecino è quello più simile a Milinkovic e sta facendo benissimo, poi ci sono Guendouzi, Kamada e Luis Alberto che si giocano sempre due posti da titolari in tre. Problemi in difesa? Sicuramente i gol subiti con i cross che arrivano dalle fasce, bisogna la Lazio deve migliorare su questo ma soprattutto sull’attenzione perché spesso questi gol sono subiti perché ci sono disattenzioni che non ti puoi permettere in Serie A».

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIO NEWS 24