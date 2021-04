Leao in ripresa: il Milan ha bisogno di lui

Rafael Leao è tornato al gol: per questo finale di stagione il Milan ha bisogno come non mai della rinascita del portoghese

C’erano tante aspettative intorno al rientro in campo di Rafael Leao e il portoghese ha risposto presente. Subentrato a pochi minuti dal termine del match di ieri contro il Parma, il numero 17 rossonero ha siglato in contropiede il cruciale gol del definitivo 3-1. Un’ottima premessa per questo finale di stagione, in cui il Milan avrà bisogno come non mai del talento del suo attaccante, in termini di gol e prestazioni.

L’espulsione rimediata da Ibrahimovic inoltre – che costringerà lo svedese a un’assenza di una o due giornate – responsabilizza ulteriormente Leao. Pioli potrebbe schierarlo prima punta titolare contro il Genoa e l’ex Lille è chiamato a una prova di carattere e maturità, per contribuire in maniera finalmente decisiva a questa pazza corsa Champions.