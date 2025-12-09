Leao Milan, è arrivato l’esito degli esami odierni! Arrivano buone notizie per Allegri? Tutti gli aggiornamenti

Leao Milan, ecco l’esito degli esami odierni del rossonero! Ci sono buone notizie per Allegri? Tutti le ultimissime

La tensione generata dalle condizioni di Rafael Leão è stata finalmente dissipata da una notizia eccellente per il Milan. L’attaccante portoghese, uscito per un fastidio all’adduttore destro durante la vittoria contro il Torino, è stato sottoposto questa mattina agli esami strumentali decisivi.

Niente Lesioni: Solo Risentimento Muscolare

La risonanza magnetica ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Come appreso da Milannews24, il problema si è rivelato essere un semplice risentimento muscolare con un quadro infiammatorio nella zona dell’adduttore destro. Questa diagnosi scongiura il timore di uno stop lungo che avrebbe compromesso la sua partecipazione alle delicate sfide di campionato e alla Supercoppa Italiana.

L’assenza di danni strutturali accorcia notevolmente i tempi di recupero. Leão ha già iniziato le terapie necessarie e l’obiettivo è rimettere a disposizione di Massimiliano Allegri il numero 10 il prima possibile. Il tecnico rossonero può tirare un sospiro di sollievo: la sua freccia non resterà ferma a lungo in questo cruciale periodo della stagione.

