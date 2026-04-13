Leao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate?

Leao Milan, la pazienza è finita! Così il portoghese ha reagito ai fischi di San Siro: il club prende le sue difese, ma attende offerte per l’estate

Il rapporto tra Rafael Leao e una parte del pubblico del Milan è entrato in una fase molto delicata. Dopo i fischi pesantissimi arrivati a San Siro nella gara contro l’Udinese, La Gazzetta dello Sport racconta di un giocatore rimasto profondamente colpito dalla contestazione, mai così forte nei suoi confronti da quando veste rossonero. Secondo il quotidiano, il club, Massimiliano Allegri e lo spogliatoio intendono comunque proteggere il portoghese almeno fino al termine della stagione, perché la corsa alla Champions League resta apertissima e il suo contributo viene ancora considerato importante.

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Leao Milan, il peso della contestazione e delle difficoltà fisiche

La contestazione, però, pesa. Sempre secondo la Gazzetta, Leao non si aspettava un livello di dissenso così marcato, soprattutto in una stagione in cui avrebbe giocato spesso stringendo i denti per i problemi fisici legati all’adduttore e alla pubalgia. Già a gennaio il portoghese conviveva con un’infiammazione all’adduttore destro da gestire con cautela. Questo contesto aiuta a leggere anche le difficoltà più recenti, senza però cancellare il fatto che contro l’Udinese il numero 10 abbia sbagliato occasioni e scelte che hanno esasperato lo stadio.

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Leao Milan, il mercato torna ora davvero in discussione

Il tema ora diventa inevitabilmente il mercato. La Gazzetta dello Sport scrive che, dopo quanto accaduto, per un club straniero non è mai stato così semplice provare ad avvicinarsi a Leao. Tra le squadre citate ci sono soprattutto quelle di Premier League, con Manchester United e Chelsea tra i nomi accostati al portoghese. Il contratto del giocatore resta lungo, fino al 2028, ma il segnale di questi giorni è chiaro: il legame tra il Milan e il suo attaccante più discusso non è più solido come in passato. Da qui a fine stagione, però, tutto passerà dal campo. Il Milan non può permettersi altri passi falsi nella corsa europea e ha bisogno di ritrovare il miglior Leao. Poi arriverà il momento delle scelte. E oggi, rispetto a poche settimane fa, la prospettiva di un addio estivo appare molto più concreta.