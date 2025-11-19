Rinnovo Leao, il rinnovo del portoghese resta sul tavolo: le mosse del club rossonero per blindare il numero 10 del Milan

Milan News
Rinnovo Leao, il Milan accelera: priorità assoluta blindare il suo numero 10. Il portoghese rientra sempre più nel progetto rossonero
Il tema del rinnovo di Leao è diventato una delle questioni più urgenti all’interno della dirigenza rossonera. Pur avendo un contratto valido fino al 2028, il Milan non vuole correre ulteriori rischi e ha deciso di anticipare i tempi per assicurarsi la permanenza a lungo termine del suo gioiello portoghese. Rafael Leao, infatti, continua a essere il punto di riferimento tecnico della squadra, e le sue recenti prestazioni hanno ulteriormente confermato la sua importanza nel progetto sportivo del club.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime settimane il Milan comincerà a lavorare in modo concreto alla nuova proposta contrattuale. L’obiettivo è chiaro: evitare il ripetersi delle tensioni vissute durante l’ultimo rinnovo, arrivato soltanto all’ultimo momento dopo mesi di trattative estenuanti. Quel passaggio, ricordato ancora con un certo brivido dai tifosi, ha spinto la società a cambiare strategia, puntando su una programmazione anticipata e su un dialogo più rapido e lineare con il giocatore e il suo entourage.
Il rinnovo di Leao rappresenta anche una risposta politica alle voci provenienti dall’estero. Nelle ultime settimane, dalla Turchia erano circolate indiscrezioni su un interessamento del Galatasaray, che avrebbe voluto tentare un assalto già nel mercato di gennaio. Il Milan però non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative: il club considera Leao incedibile e ritiene prioritaria la sua permanenza, anche per consolidare l’identità tecnica della squadra guidata da Allegri.
Dall’ambiente rossonero filtra grande serenità. Leao si trova bene a Milano, è considerato il leader offensivo e non appare affatto incline a valutare soluzioni alternative. Il legame con il club, con la città e con i tifosi continua a crescere, e tutto lascia pensare che il giocatore sia perfettamente allineato con la volontà del Milan di proseguire insieme a lungo.
Il rinnovo di Leao, dunque, non è soltanto una formalità: è la chiave per il futuro del progetto rossonero. La società vuole garantire al portoghese un contratto che rifletta il suo status internazionale e che metta fine, una volta per tutte, alle cicliche voci di mercato. Rafa Leao è destinato a essere il perno tecnico del Milan dei prossimi anni, e blindarlo oggi significa costruire basi solide per il domani.
